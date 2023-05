La comunicazione è importante: sia quella verbale che quella gestuale. Però non è che si può pretendere che nelle Domeniche Bestiali si rispetti il protocollo alla lettera e allora ecco che arrivano scene esilaranti. Poi certo, se la comunicazione non è esemplare ma ci mettiamo pure l’arbitro permaloso la frittata è fatta. Meglio la gestualità, anche se pure in quel caso gli equivoci sono sempre dietro l’angolo.

SE SEI BRUTTO TI TIRANO LE PIETRE

Nessuno osi dire all’arbitro che è brutto, potrebbe reagire molto molto male. Lo dimostra la multa da 200 euro comminata al Roncadelle Calcio, squadra di Prima Categoria Lombarda perché: “Proprio sostenitore dalla tribuna lanciava apprezzamenti negativi riguardanti l’aspetto fisico e l’operato dell’arbitro. A fine gara altro sostenitore indebitamente presente in zona spogliatoi, commentava negativamente l’operato del direttore di gara”. Insomma: che è brutto non si può dire, che è scarso neppure…siamo alla censura, eh.

UNA TELEFONATA ALLUNGA… I MORTACCI

Parlavamo di comunicazione: spesso ci sono elementi oggettivi che la impediscono, tipo per due tifosi che vogliono insultarsi lo spazio che li divide. Ma la genialità dell’uomo è sempre stata protesa, in fondo, ad andare oltre i limiti di spazio e tempo e due tifosi rispettivamente di Petersborough e Sheffield di Wednesday ne sono un felice esempio. A gesti si sono scambiati i numeri di telefono solo per insultarsi: dall’audio si sente qualche parola che inizia per “f” e finisce per “king” unita ad altri aggettivi anglosassoni. Una scena notevole.

L’ELICOTTERO

Ma anche la comunicazione gestuale, come quella verbale, può andare oltre le migliori intenzioni… almeno dalle descrizioni dei fatti contenute nei referti arbitrali. Se vuoi farti capire a gesti ma sei un elicottero, per esempio, non sarai molto fortunato. Come mostra la squalifica fino al 6 dicembre di Matteo Stringhi dell’Offanengo, Prima Categoria Lombardia: “Espulso per aver afferrato un avversario per il collo, alla notifica del provvedimento agitando le braccia colpiva l’arbitro sul petto, senza procurare dolore, venivano colpiti altri calciatori in zona”. Una catastrofe… con la sola imposizione delle braccia.

SACRO E PROFANO

Brutto momento in casa Leeds: la squadra rischia la retrocessione in Championship. I tifosi prima dell’ultima gara contro il West Ham pur di propiziare un miracolo si sono travestiti da suore sugli spalti. Più terreno il tentativo di mister Allardyce: ha trovato una banconota da 5 sterline a bordocampo e ha provato a regalarla al quarto uomo, che ha rifiutato l’omaggio. Il tutto, ovviamente, tra le risate generali di Allardyce, del quarto uomo e della panchina avversaria. E il Leeds in tutto ciò ha perso ancora.

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEL DIBU

Messi è in rotta col Psg, si sa. E allora il futuro del calciatore è un’incognita: potrebbe andare seguire Cristiano Ronaldo negli Emirati con uno stipendio da capogiro, tornare nella sua Barcellona…o accettare l’invito del Dibu di andare all’Aston Villa. Il portiere infatti ha assicurato che non solo si taglierebbe lo stipendio, ma si metterebbe a fare grigliate tutti i giorni per portarlo a Birmingham… addirittura sarebbe disposto a indossare la maglia di Mbappè.