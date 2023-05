Ha provato a “corrompere” l’arbitro con una banconota da 5 sterline trovata per terra e poi è scoppiato a ridere insieme a lui: è successo in Premier League, in occasione della partita tra West Ham e Leeds, durante la quale l’allenatore Sam Allardyce ha preso in giro il direttore di gara tentando di regalargli dei soldi in cambio di un “aiutino”. La simpatica trovata dell’ex commissario tecnico dell’Inghilterra ha strappato una risata al tecnico della squadra avversaria ed è diventato virale sui social.

Il Leeds, che ha perso il match contro il West Ham per 3 a 1, sta rischiando la retrocessione, poiché è in terzultima posizione a 2 punti dall’Everton quartultimo: l’esonero di Javi Garcia e l’ingaggio del tecnico Allardyce per le ultime 4 giornate di Premier è stato l’estremo tentativo, apparentemente invano, di raggiungere la salvezza. Ma, se dovesse vincere l’ultima gara di campionato contro il Tottenham e l’Everton dovesse perdere contro il Bournemouth, il Leeds sarebbe salvo.