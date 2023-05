L’indiscrezione è già trapelata sul web: il notiziario brasiliano UOL è in possesso del filmato integrale della durata di tre ore della vicenda che il 30 dicembre 2022 ha visto protagonisti il calciatore Dani Alves e la ragazza che lo ha accusato di stupro, che sarebbe avvenuto nella discoteca di Barcellona “Sutton Club”. Per via del segreto giudiziario e per tutela dell’identità della vittima, il video non può essere divulgato, ma il notiziario ha riportato nel dettaglio i fatti che sarebbero oggetto del filmato. Tre i momenti salienti: i primi minuti nell’area vip, quelli poco prima dell’ingresso in bagno e poi gli istanti successivi al quarto d’ora trascorso dai due nella toilette.

Nella prima parte si vede la ragazza e sua cugina ballare durante la serata insieme a Dani Alves e al suo amico Bruno Brasil: qui si vede anche l’episodio in cui la ragazza viene palpeggiata sul fondoschiena, per poi allontanarsi dal giocatore subito dopo e avvicinarsi alla cugina. Le due donne hanno un momento di confronto e parlano tra loro, mentre Dani Alves e il suo amico sono su un divano.

È a questo punto che il calciatore va verso il bagno privato. La ragazza, che durante il processo ha testimoniato dicendo di aver ricevuto “un cenno” dal calciatore con l’indicazione di seguirlo, ha anche sostenuto di non aver capito che quello in cui stava per entrare era un locale di servizio: indicazione confermata anche dal notiziario, che è in possesso anche delle foto dell’area vip della discoteca, tra cui quelle della toilette. In effetti il bagno non era segnalato in alcun modo e anche un dipendente della discoteca ha confermato questa versione.

Il video riparte poi con Dani Alves appena uscito dalla toilette, che ritorna nell’area vip, dove si trovano il suo amico e la cugina della ragazza che chiacchierano sul divano: il calciatore torna in pista e scatta anche un selfie. È in questo momento che la ragazza esce dal bagno privato e scambia qualche parola con la cugina. Le due si allontanano verso l’uscita e le telecamere le riprendono nuovamente nel corridoio della discoteca. Qui la ragazza vittima dell’abuso mostra all’altra un ginocchio ferito e inizia a piangere.

Le donne si abbracciano, e una guardia giurata si avvicina per indagare sull’accaduto. A questo punto la sicurezza chiama il direttore del locale, che arriva per ascoltare le ragazze, mentre il calciatore e il suo amico, scortati da un membro della security, si allontanano verso l’uscita, incuranti del gruppo. Le ragazze vengono poi invitate in una stanza dal direttore della discoteca, ma qui il filmato si interrompe: successivamente la vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Barcellona, dove gli esami hanno confermato la sua versione. Il calciatore brasiliano, che sulla vicenda ha fornito testimonianze contraddittorie, cambiando versione dall’arresto per ben quattro volte, rischia fino a 12 anni di carcere: il giudice gli ha negato la libertà provvisoria su cauzione.