Fabio Tuiach, ex consigliere comunale della Lega a Trieste con vari precedenti penali, è stato protagonista di una rissa avvenuta in un ferramenta tra lui e il titolare del negozio. È accaduto nella tarda mattinata di giovedì 18 maggio, verso mezzogiorno e mezzo. Molti passanti hanno assistito alla scena e sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Il politico e il ferramenta sono arrivati allo scontro fisico, ma la versione dei fatti è stata raccontata in maniera opposta. Tuiach, 42 anni, si è descritto come vittima: “Mi hanno pestato in tre e ho sbattuto la testa. Non ho reagito altrimenti avrei steso tutti finendo nei guai”. Diversa la ricostruzione del titolare del negozio, Thomas Versa: “Tuiach si è presentato nella mia ferramenta per fare un acquisto e mi ha fatto chiaramente capire chi fosse. Tra noi c’è un precedente, cioè una questione giudiziaria legata al fatto che alcuni anni fa io gli avevo dato dello stupido in un commento su Facebook. Avevo patteggiato una pena per quell’offesa ed era finita lì. Ma visto che si è presentato in modo arrogante nel mio negozio con nome e cognome, io gli ho risposto di uscire. Di andarsene. Lui ha reagito tirandomi una manata in faccia ed è uscito. La scena è stata ripresa dalle telecamere ed è già in mano alla polizia. Io e mio fratello lo abbiamo seguito in strada, proprio perché dopo la manata stava scappando. Lui si è messo il casco e ci ha picchiati”, ha concluso.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni di Tuiach, il titolare gli ha sputato in faccia dandogli dell’omofobo. Entrambi si sono recati in pronto soccorso: secondo Versa, Tuiach ha picchiato anche il suo cane. La polizia sta facendo degli accertamenti e sta analizzando i filmati che mostrano la rissa nel negozio. Le ultime ricostruzioni dell’episodio da parte della polizia hanno mostrato come sia stato l’ex consigliere a colpire il titolare del ferramenta.