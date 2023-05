Come nel Derby di andata, anche per la semifinale di ritorno di Champions League atmosfera da brividi a San Siro. Il Meazza è tutto esaurito con il nuovo record di incassi sopra i 12 milioni di euro. Spettacolare la coreografia della Curva Nord dell’Inter, con un soldato crociato che ha respinto le frecce con le bandierine degli avversari superati in questa edizione della Champions e il motto latino dei Bersaglieri Victoria nobis vita (La vittoria è per noi la vita). Sulla tribuna di fronte a quella centrale, sempre tutta colorata di nerazzurri la coreografia crea la scritta ‘Avanti Inter‘. Coreografia di impatto anche nella Curva Sud occupata dai tifosi del Milan, con un mega striscione che recita ‘all’assalto‘.