“Abbiamo disposto lo stop agli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita, nonché dei provvedimenti giudiziari”. Così il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa nella sede del Dipartimento, sottolineando che ci sarà un’estensione alla provincia di Rimini dello stato d’emergenza già deliberato due settimane fa.