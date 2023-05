Meglio il Terzo polo o il M5s? “Non è che siamo in uno scenario in cui a noi sta di esprimere delle preferenze. A noi sta di fare un lavoro serio. La mia preferenza è netta: quella di costruire un’alternativa solida alle destre. Questo è successo anche seguendo strade diverse, ma c’è una costante: l’affidabilità del Pd. Noi non neghiamo le differenze che ci sono tra di noi, ma ci sono possibilità di unità nelle battaglia”. Lo ha detto Elly Schlein, al Nazareno, nella conferenza stampa sulle amministrative del 14 e 15 di maggio. Il responsabile Enti locali del Pd, Davide Baruffi, ha parlato anche dell’accordo col M5s al ballottaggio: “Non diamo nulla per scontato, tutto si realizza in modo concreto. Ci sono comuni dove siamo andati insieme al primo turno e questo ci ha dato forza, ci sono comuni dove questo non è stato possibile e io credo che ora dobbiamo fare tutto il possibile perché questo avvenga“.