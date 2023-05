È corsa contro il tempo in Emilia-Romagna in vista del forte peggioramento meteo previsto per martedì e mercoledì. Le ruspe sono al lavoro per rinforzare gli argini crollati tra il 2 e 3 maggio scorsi, quando vaste porzioni del territorio tra la provincia di Bologna e Ravenna sono state interessate da alluvioni ed esondazioni. Qui siamo lungo il corso del fiume Sillaro, i cui argini sono caduti in più punti. In quest’area, nei pressi di via del Tiglio, nel territorio di Imola, si è verificato uno dei due principali crolli.

L’argine, come mostrano le immagini dal drone, è ora stato riparato, ma si stanno sfruttando le ultime ore che rimangono prima che torni a piovere per rafforzarne ulteriormente la struttura.