Dopo aver partecipato al raduno degli Alpini a Udine, “la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi“, ricoverato dal 5 aprile scorso per una polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Lo comunica palazzo Chigi in una nota. I due “hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier“, si legge.

Fonti sanitarie riferiscono che l’ex premier ha passato un’altra “notte tranquilla” e che non sono ancora prevedibili le sue dimissioni. Nel pomeriggio di sabato ha ricevuto la visita del fratello Paolo, che è andato via dopo poco meno di un’ora. In mattinata anche l’ex moglie Veronica Lario – a un convegno promosso da +Europa a Milano – aveva parlato ai giornalisti che le hanno chiesto se fosse andata a trovare l’ex marito: “È una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta“.