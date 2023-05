Innesca un coro di reazioni sui social lo stop alla partecipazione di Carlo Rovelli alla Fiera del libro di Francoforte nell’autunno 2024 – a cui l’Italia sarà ospite d’onore – dopo l’intervento pacifista dell’accademico e scrittore dal palco del concerto del 1° maggio, in cui ha ricordato il passato da lobbysta delle armi del ministro della Difesa Guido Crosetto. L’esclusione è stata comunicata al fisico da Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione italiana editori, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel secondo governo Prodi e commissario all’evento nominato dal governo Draghi: “Il clamore, l’eco, le reazioni che hanno fatto seguito al suo intervento (…) mi inducono a pensare, mi danno, anzi, la quasi certezza, che la sua lezione che così fortemente avevo immaginato e voluto (…) diverrebbe l’occasione non per assaporare, guidati dalle sue parole, il fascino della ricerca e per lanciare uno sguardo ai confini della conoscenza, ma, invece, per rivivere polemiche e attacchi“, ha scritto Levi in una mail resa pubblica dallo stesso Rovelli sui social. “Ricordiamoci di questa mail in futuro. È uno dei punti più bui e inquietanti della storia recente della nostra democrazia. I regimi iniziano sempre un po’ così. Colpendo chi non la pensa come il potere e riducendoli al silenzio”, commenta su Twitter il deputato del Pd Arturo Scotto.

Ricordiamoci di questa mail in futuro. E’ uno dei punti più bui e inquietanti della storia recente della nostra democrazia. I regimi iniziano sempre un po’ così. Colpendo chi non la pensa come il potere e riducendoli al silenzio. #Rovelli pic.twitter.com/XW8ImtYvuy — Arturo Scotto (@Arturo_Scotto) May 13, 2023

All’indomani del 1° maggio, Crosetto aveva reagito con apparente aplomb, dicendo di voler “invitare a pranzo“, Rovelli, “così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosciuto me, le mie idee, sapendo cosa ho fatto e faccio ogni giorno per cercare la pace”. Ora scrive su Twitter: “Qualcuno decide che Carlo Rovelli non parteciperà alla Fiera di Francoforte. A quanto leggo dalla lettera che lui stesso ha pubblicato, è un suo amico. Che non conosco, se non per essere stato sottosegretario con Prodi. Quindi lasciatemi fuori dalle vostre polemiche“.

Qualcuno decide che @carlorovelli non parteciperà alla Fiera di Francoforte.

A quanto leggo dalla lettera che lui stesso ha pubblicato, è un suo amico.

Che non conosco, se non per essere stato sottosegretario con Prodi.

Quindi lasciatemi fuori dalle vostre polemiche.

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 13, 2023

“Siamo preoccupati per il clima di censura che si respira nel nostro Paese. Nessun problema se un ministro della Repubblica parla di sostituzione etnica e di etnia italiana. Se invece un fisico e saggista come Carlo Rovelli si permette di criticare il ministro della Difesa al concerto e del Primo maggio, gliela fanno pagare cara”, dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura della segreteria Pd. Il Partito democratico, prosegue la nota, “esprime solidarietà a Carlo Rovelli per la censura subìta e fa appello alle altre forze politiche democratiche e alla cultura italiana a reagire a questa minaccia contro la libertà di pensiero“. E su Twitter il dimissionario senatore dem Carlo Cottarelli scrive: “Non ho condiviso l’intervento di Rovelli il 1° maggio. L’ho trovato eccessivo perché per difendersi un paese aggredito ha bisogno di armi e l’Ucraina è stata aggredita. Però la sua esclusione dalla fiera di Francoforte è un’ingiustizia”. “Come si può definire un Paese – conclude Fratoianni – che esclude e punisce un intellettuale perché ha espresso le sue idee? La stessa domanda la faremo anche in Parlamento ai rappresentanti dell’attuale governo”, dice il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

A fianco del professore e scrittore si schiera anche una parte del mondo dell’editoria, ribellandosi contro Levi. A partire da Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino: “Senza parole, e piena solidarietà a Carlo Rovelli. La si può pensare in modo molto diverso rispetto a lui sulla questione ucraina, ma così dal mondo dell’editoria passa un brutto segnale: se un autore attacca il governo viene fatto fuori“, scrive su Facebook. “Apprendiamo che Carlo Rovelli non sarebbe più degno di rappresentare l’Italia, come ospite d’onore, alla Fiera di Francoforte nell’autunno 2024: un evento che si svolgerà fra un anno e mezzo. Il motivo? Ha espresso libere opinioni in una manifestazione pubblica. Ci preme dichiarare che l’autocensura da parte dell’Associazione Italiana Editori – e di chi la rappresenta – è una pratica imbarazzante in ogni paese che si definisca libero. Un episodio grave e una decisione dalla quale non possiamo che dissociarsi, esprimendo tutta la nostra vicinanza all’autore”, è la posizione di Teresa Cremisi e Roberto Colajanni, presidente e amministratore delegato di Adelphi edizioni.

Apprendiamo che @carlorovelli non sarebbe più degno di rappresentare l’Italia, come ospite d’onore, alla Fiera di Francoforte nell’autunno 2024: un evento che si svolgerà fra un anno e mezzo.

Il motivo? Ha espresso libere opinioni in una manifestazione pubblica.

Ci preme… — Adelphi Edizioni (@adelphiedizioni) May 13, 2023

Per il giornalista Gad Lerner, la lettera di Levi a Rovelli “è una macchia sulla reputazione della cultura italiana”. La filosofa Donatella Di Cesare esprime “solidarietà a Carlo Rovelli bersaglio del regime postfascista e bellicista di Giorgia Meloni. Schierarsi per la pace vuol dire pagare un prezzo altissimo. Vergogna!”, scrive. Per Francesca Bria, consigliera d’amministrazione della Rai in quota Pd, “Rovelli non rappresenterà l’Italia alla Fiera di Francoforte perché dal palco del primo maggio ha espresso opinioni scomode. L’ho detto in CdA Rai e lo ripeto: serve difendere la libertà intellettuale e una politica culturale critica, antidogmatica, aperta”, aggiunge. Lo scrittore Paolo Nori commenta con i versi del poeta russo futurista Velimir Chlebnikov: “La legge delle altalene prescrive/Che si abbiano scarpe ora larghe, ora strette./Che sia ora notte, ora giorno./E che signori della terra siano ora il rinoceronte, ora l’uomo”.