Ha provocato un’esplosione all’interno di un grattacielo mentre i vigili del fuoco stavano tentando di entrare nel suo appartamento. Con questa accusa un uomo di 57 anni è stato arrestato a Ratingen, vicino a Dusseldorf, in Germania. Una volta entrate in casa sua, le forze dell’ordine hanno trovato un cadavere. Il corpo potrebbe essere quello della madre dell’arrestato, che in passato aveva simpatizzato con i negazionisti del Covid. Nell’esplosione diverse persone sono rimaste ferite: 12, stando a quanto riporta il tabloid tedesco Bild, alcuni dei quali in modo grave, come riferito dal ministro degli Interni del Nord-Reno-Vestfalia, Herbert Reul. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, fra i feriti ci sono anche 10 pompieri. Gli altri due feriti sarebbero due agenti di polizia. Non sono ancora chiari i motivi dell’esplosione. Tra le ipotesi c’è anche quella di una “trappola” dell’uomo.

La chiamata d’emergenza era arrivata segnalando una persona in pericolo e ci si interroga se si sia trattato di un agguato premeditato, teso di proposito. Stando a quanto riferisce la Bild, agenti e vigili del fuoco sono stati chiamati da una “persona in difficoltà” e quando, all’arrivo sul posto nella Berliner Strasse, hanno aperto la porta dell’appartamento, sono stati travolti da una detonazione, probabilmente provocata dall’uomo che alcune foto immortalano successivamente sul balcone. L’esplosione potrebbe essere stata innescata dalla presenza sul pavimento di benzina o di materiale infiammabile, ma non è chiaro se la detonazione sia stata provocata dall’apertura della porta o innescata dall’uomo, neutralizzato successivamente da agenti del commando speciale.

Dopo l’esplosione, sul posto si sono appostati diversi cecchini ed è intervenuto un nutrito contingente delle forze speciali. Le indagini sono in corso e sulle cause dell’accaduto ci sono ancora molte incertezze, mentre secondo Reuel sarebbe emerso dai social che l’uomo, anche lui ferito e fermato dalla polizia, aveva simpatie per i negazionisti del Covid e i no-vax. Le forze speciali hanno preso d’assalto l’appartamento e arrestato il 57enne, come ha spiegato una portavoce della polizia, aggiungendo che l’uomo è stato portato via dalla struttura con ferite gravi. Al momento non si può dire se sia stato ferito dall’esplosione o durante l’arresto.