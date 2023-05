Esplosione in centro a Milano, in zona Porta Romana, tra via Vasari e via Pier Lombardo. Una nuvola di fumo nero si è alzata sopra la città. L’incendio sarebbe partito da quattro auto parcheggiate in strada e le fiamme hanno coinvolto anche una farmacia della strada e degli appartamenti di un edificio vicino. Sul posto è appena arriva una ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno transennato la zona.

Video Twitter/Elena Gianni/penny