Rimane alta, in Emilia-Romagna, l’allerta per il maltempo, ma l’affievolirsi delle precipitazioni ha fatto abbassare l’allarme. Quasi tutti i fiumi sono sotto la soglia di attenzione e anche quelli che ieri sera erano cresciuti si sono abbassati. La Protezione civile rimane comunque mobilitata e l’attenzione resta alta: perché ci sono ancora numerose persone sfollate, perché le previsioni per i prossimi giorni annunciano nuove piogge e, soprattutto, perché rimane molto alta l’attenzione per le frane in montagna e collina, con molte strade chiuse e movimenti che vengono monitorati costantemente. “Temevamo molto questa notte – ha detto parlando alla Tgr Rai Emilia-Romagna il prefetto di Bologna Castrese De Rosa, che da giorni coordina le operazioni di una delle province più colpite – ma è trascorsa abbastanza tranquilla, le precipitazioni si sono affievolite e oggi dovrebbe essere una giornata di tregua. Ma l’allerta resta alta e continua il monitoraggio su tutte le situazioni di difficoltà”.