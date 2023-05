Il Milan e Rafael Leao hanno finalmente trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Sette milioni di euro netti a stagione con l’aggiunta di due milioni di buonentrata e l’aumento della clausola rescissoria, che ammonta attualmente a 150 milioni di euro: queste le cifre del nuovo super contratto che lega Leao al Diavolo fino al 2028. Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro del portoghese, ricercato da mezza Europa. Tuttavia, l’ala rossonera si è dimostrato determinato nella sua scelta di restare a Milano.

A rendere spinoso il discorso rinnovo è stata soprattutto la “questione Sporting”, risolta grazie all’accordo trovato tra la società portoghese, il Milan e il Lilla, titolare del debito insieme a Leao. Il classe ’99 aveva precisato da tempo di voler chiudere la pratica con la sua ex squadra, dalla quale è fuggito nel 2018, per poi parlare con il club rossonero del suo futuro. E così, Lilla e Milan sono riusciti a trovare un’intesa per soddisfare le richieste dello Sporting.

Il direttore tecnico Paolo Maldini e Ricky Massara, direttore sportivo del club, hanno chiuso un accordo che ad inizio anno sembrava impossibile da portare a termine. Adesso, sono ore calde per l’esito del provino del portoghese, reduce da un elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra: mercoledì sera alle 21 si gioca la semifinale d’andata di Champions League nell’euroderby contro l’Inter e la presenza di Leao è attualmente in dubbio.