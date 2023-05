In un San Siro sold out alle ore 21 va in scena la gara d’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il derby di Milano con in palio una finale europea, come 20 anni fa. Il primo atto in casa dei rossoneri, che attendono novità sulle condizioni di Rafa Leao: la coscia destra del portoghese potrebbe costringere Stefano Pioli a non convocarlo. Anche perché, lo ha dichiarato lo stesso tecnico, se Leao sta bene gioca ma se avverte ancora dolore la priorità è recuperarlo al top per il ritorno in programma martedì 16 maggio. Simone Inzaghi invece ha in mente l’11 nerazzurro: c’è la possibilità concreta di vedere Lukaku e Brozovic in panchina.

Le probabili formazioni

Il 4-2-3-1 che ha in testa Pioli per il suo Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Il 3-5-2 dell’Inter sul quale vuole puntare Inzaghi: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Dove vedere la partita in tv

Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League, è visibile in diretta su Amazon Prime Video, che da inizio stagione detiene i diritti in esclusiva sulla miglior partita del mercoledì. Per via delle regole dell’Agcom, il derby di Milano in via eccezionale è visibile in diretta anche in chiaro e gratis. La partita viene trasmessa su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre.