“Si può discutere di tutti gli aspetti più tecnici, costituzionali, però non è vero che l’elezione diretta del Presidente del Consiglio comporti uno svilimento del ruolo del Presidente della Repubblica. Tutt’altro. Consentirebbe di far tornare i cittadini a scegliere, che sarebbero più contenti di poterlo fare. Sarebbe un modo per riavvicinare a politica e istituzioni. Noi come Italia Viva siamo coerenti con le nostre proposte da anni”, le parole di Maria Elena Boschi, Italia Viva, prima di partecipare agli incontri tra Governo e opposizione in tema di riforme istituzionali.