“Il giorno in cui si è aperto il dialogo non voglio considerare le ipotesi nel caso vada male. Noi cercheremo il dialogo con le forze che saranno disposte al farlo. Il tema è di ridare dignità alla politica e creare un legame più forte con i cittadini. Non vogliamo che il voto sia tradito nel palazzo. Le singole proposte le vedremo”, le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia.