Nel cimitero dei Rotoli di Palermo sono state ritrovate quattro bare non identificate. Dopo gli scandali sulle decine di salme in attesa di sepoltura, a denunciare il nuovo problema è stato lo stesso direttore Angelo Martorana. Come rivelato da il Giornale di Sicilia, nella relazione inviata all’assessore ai Cimiteri, ha segnalato il caso: gli addetti ai lavori, al momento della sepoltura di alcune bare, hanno infatti rinvenuto, sotto i tendoni che le ricoprivano, quattro casse che non presentavano alcun tipo di etichetta.

Esclusa, come sottolineato dal direttore, la possibilità di aprire le casse per effettuare l’identificazione. Il ritrovamento dei feretri ignoti si è verificato durante lo smantellamento dei gazebo, dove si trovano le bare di centinaia di morti palermitani ancora in attesa di una collocazione. A gennaio 2022, proprio per la gestione del cimitero, era stata aperta un’inchiesta.