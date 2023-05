Tre giocatori sono rimasti feriti probabilmente dal lancio di una bomba carta in un centro sportivo alla periferia est di Roma. È successo ieri a via della Capanna Murata 120, zona Casilino. Dopo una partita di calcio amatoriale è stato lanciato del materiale esplodente contro i giocatori della squadra perdente e tre di loro sono rimasti feriti non in modo grave.

Un uomo di 37 anni ha riportato abrasioni e scottature al braccio e al petto ed è stato medicato al Policlinico Tor Vergata, un altro al braccio al viso ed è stato trasportato all’ospedale di Frascati mentre la terza persona coinvolta non ha avuto bisogno di cure mediche.