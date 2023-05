Una parata per il Giorno della vittoria in tono minore quella svoltasi oggi a Mosca, secondo quanto ricostruisce la Cnn. Secondo il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, più di 10mila persone e 125 unità armate e attrezzature di vario tipo avrebbero dovuto sfilare sulla Piazza Rossa, ma a guidare la colonna meccanizzata c’era solo un carro armato T-34, modello risalente a 89 anni fa. In rassegna anche i veicoli corazzati Tigr-M e Vpk-Ural. Annullata, per ragioni di sicurezza, la tradizionale marcia del Reggimento immortale della Russia. Cancellato anche il consueto volo sulla Piazza Rossa da parte delle forze aeree. Nessuna parata, sempre per precauzione, in 21 città, comprese quelle della Crimea e quelle più vicine al fronte ucraino.