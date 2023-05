Un altro ciclista è morto a Milano. L’incidente è avvenuto alle 10.40 all’angolo tra via Comasina e via Novate, nella periferia Nord della città. Secondo le prime ricostruzioni riportate da il Giorno, la vittima è un 55enne di origini cinesi: l’uomo è stato travolto da un tir che stava svoltando a destra ed è stato trascinato per 300 metri dal mezzo. Trasportato in ospedale in codice rosso, è morto a causa delle ferite riportate.

Stando ai primi elementi raccolti, sia la bicicletta sia il camion, entrambi provenienti dalla periferia, stavano percorrendo via Comasina in direzione centro città, con la bici che circolava alla destra dell’autocarro. Si ipotizza anche che il ciclista non stesse utilizzando la pista ciclabile presente ma su questo punto sono in corso ulteriori accertamenti. L’autocarro durante la svolta a destra in via Novate (incrocio con semaforo) ha urtato la bicicletta con la parte anteriore, trascinandola per circa 300 metri.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede vittima un ciclista negli ultimi mesi: il 21 aprile scorso era stato organizzato un sit-in di protesta per chiedere alle istituzioni locali e nazionali di affrontare quella che è più di un’emergenza. Dall’inizio dell’anno, solo a Milano, ci sono state già otto vittime.