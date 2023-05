Un autobus turistico è precipitato in una scarpata di un tornante a Ravello, in provincia di Salerno. A bordo dell’autobus c’era il solo conducente, Nicola Fusco, di 29 anni, che è morto. Sono in corso anche le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto. L’autobus è precipitato nella scarpata sfondando il parapetto. “Esprimo tutto il cordoglio della città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto e apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità – ha detto il sindaco, Paolo Vuilleumier – Una tragedia che spezza una giovane vita, e che colpisce al cuore la comunità di Agerola, unitamente alla nostra, e a quella dell’intera costa d’Amalfi”.