Gli effetti di Gomorra sulla gente è stata una fortunata striscia di episodi comici dei The Jackal, che bene raccontava la follia collettiva scatenata dalla serie Sky. Ora in Italia si potrebbe tranquillamente parlare degli effetti del derby di Champions sulla gente. Dove per gente si intendono quanto meno i tifosi di Milan e Inter. Che vivono l’attesa per le due storiche gare in uno stato d’ansia collettivo. Lo dimostra quanto accaduto alle ore 13 di domenica 7 maggio, quando il club rossonero ha diffuso una nota sulle condizioni fisiche di Rafael Leao, uscito dal campo per infortunio sabato nella gara contro lo Lazio. Google ha registrato un picco di ricerche della parola “elongazione“.

Leao è ovviamente uno degli uomini più attesi e la sua presenza o meno potrebbe spostare gli equilibri della sfida. Probabilmente il Milan dovrà farne a meno nella gara d’andata, ma Stefano Pioli spera di averlo almeno per il ritorno in casa dell’Inter. Per questo i tifosi rossoneri, così come quelli nerazzurri, attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante portoghese. Il Milan ha spiegato che gli esami strumentali su Leao “hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra“. Ed è così che la parola elongazione è diventata la più cercata dagli appassionati su entrambe le sponde del Naviglio.

Elongare significa allontanare, quindi l’elongazione per definizione è sinonimo di allontanamento, allungamento. In termini medici, per l’elongazione si intende un infortunio chiamato volgarmente stiramento. Una lesione muscolare causata appunto da un eccessivo allungamento del muscolo. A seconda della quantità di fibre muscolari interessate, può essere di media o lieve entità. Sicuramente è più grave di una semplice contrattura, ma ovviamente non è paragonabile a uno strappo che richiede tempi di recupero molto più lunghi. Per un’elongazione di lieve entità è invece possibile il rientro in campo quasi immediato: è la speranza a cui si aggrappano i tifosi del Milan per vedere Leao già nella gara d’andata di Champions contro l’Inter.