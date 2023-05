È il giorno della Staffetta dell’umanità per la pace, l’iniziativa voluta e lanciata da Michele Santoro attraverso la sua associazione Servizio Pubblico. Sono migliaia le adesioni arrivate da tutta Italia. Più di una manifestazione, più di un corteo, la staffetta unirà il paese in un lungo percorso di oltre 4mila chilometri dalla Valle d’Aosta a Lampedusa. E Michele Santoro si collegherà proprio dall’isola, per lanciare la diretta dal molo, punto di partenza dell’ultimo chilometro della staffetta che culminerà nel centro per l’accoglienza dei migranti.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare voce all’appello contro l’invio di armi italiane a Kiev e a favore di un’iniziativa diplomatica. I nomi del mondo della politica (da Giuseppe Conte a Luigi De Magistris), della cultura e dello spettacolo (da Carlo Rovelli e Alessandro Barbero a Fiorella Mannoia ed Elio Germano), del cattolicesimo più attivo sul fronte della pace (da Pax Christi a Raniero La Valle al vescovo di Ivrea, don Luigi Bettazzi) che stanno animando l’iniziativa sono tantissimi. Compreso il Fatto Quotidiano, da Marco Travaglio a Tomaso Montanari, da Vauro a Maddalena Oliva.