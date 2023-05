A Napoli prosegue la festa per lo scudetto ottenuto, ma tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è necessario un chiarimento sulla questione della permanenza del tecnico sulla panchina degli azzurri. Alle ore 18 al Maradona andrà in scena la partita tra Napoli e Fiorentina, con tanto di festeggiamenti, spettacoli e proclamazioni: tuttavia, come spesso è accaduto per le squadre che vincono il campionato, è giunto il momento di fare i conti con i possibili addii (Osimhen, Kim e Kvaratskhelia sono voluti da mezza Europa) e i rinnovi di contratto.

L’allenatore ex Roma e Inter ha espresso negli scorsi giorni il proprio disappunto per via della mancata comunicazione da parte del patron del club partenopeo di un probabile rinnovo del suo contratto: “De Laurentiis deve dirlo a me se resto, non a voi” (riferendosi alla stampa). Spalletti ha dimostrato di voler un vero e proprio faccia a faccia con il presidente per discutere degli obiettivi della prossima stagione e delle conclusioni di una stagione storica: il tecnico dei campioni d’Italia non ha gradito che gli arrivasse via pec la nota dell’opzione sul suo contratto già esercitata dal club.

Non è chiaro se De Laurentiis stia pensando ad un possibile sostituto per il prossimo anno: si sta parlando molto di Roberto De Zerbi, reduce da un’ottima stagione con il Brighton, Antonio Conte, che da poco ha divorziato con gli Spurs e ha comunicato già la sua volontà di tornare in Italia, o ancora di Vincenzo Italiano, che con i viola sta facendo grandi cose in Italia e in Europa. Dopo la festa scudetto di oggi al Maradona, durante la quale si penserà soltanto a gioire dell’impresa, ci sarà il momento per i due di chiarirsi e trovare una soluzione per la stagione successiva.