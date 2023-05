Bonus edilizi e cessione del credito, ma anche rinnovabili, comunità energetiche e economia circolare. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel corso della terza giornata dell’Ecofuturo Festival, il festival delle eco tecnologie. Nel corso della mattinata è intervenuto Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato che ha ribadito come senza la cessione del credito, le persone meno abbienti non riusciranno a fare interventi di efficientamento energetico necessari non solo economicamente, ma anche come contributo nella lotta contro il riscaldamento globale.

Presente anche l’ associazione Esodati del Superbonus che sta cercando di far riaprire il mercato attraverso una triangolazione bancaria come spiega Domenico Passarella. Parlando di rinnovabili, Antonio Trevisi, segretario Commissione Ambiente, Senato della Repubblica, intervenuto ad Ecofuturo festival ricorda che il nostro Paese spende dai 40 ai 50 miliardi per comprare energia all’estero, fossile ed inquinante e che è necessario convertire il modo di produrre energia.

Sempre nel corso della terza giornata, un intero panel dal titolo “Economia circolare: dalle non plastiche compostabili alla plastica rinata”. River Cleaning con le sue boe galleggianti per ripulire i fiumi dai rifiuti plastica, Mario Pascucci con le capsule biocompostabili di caffè e la novità di Duwo con le cassette di plastica tracciabili per la raccolta del pescato in sostituzione del polistirolo.

Tra gli altri eventi un incontro formativo dal titolo “Creare e gestire le Comunità Energetiche con Westernchain”, con Giovanni Cimini, CEO Western CO, e i festeggiamenti per i cinque anni de “L’Ecofuturo Magazine” insieme al direttore Michele Dotti, la redazione, gli autori, i collaboratori e i partner che contribuiscono a realizzarla e diffonderla.

TUTTO IL PROGRAMMA: https://www.ecofuturo.eu/programma