La vittoria dello scudetto del Napoli ha dato vita a festeggiamenti surreali. Dal capoluogo campano a Milano, tutti i tifosi sono scesi in piazza al termine della partita contro l’Udinese, intonando cori e facendo festa nei modi più incredibili. Come a Mugnano dove i tifosi partenopei hanno sfilato per le vie della cittadina a bordo di una nave-carro.