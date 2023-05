La rubrica del giovedì con il bestiario di ciò che accade nelle serie minori del pallone italiano (e non solo). Le perle nei comunicati della giustizia sportiva regionale, quelle dei calciatori in campo e dei giornalisti in tribuna stampa

Primi caldi (mica tanto) e le Domeniche Bestiali, tra playoff e playout si fanno sempre più hard, al limite dell’hot. Sono diverse infatti le sperimentazioni del proibito sui campi di provincia: c’è chi perde la testa e prende derive veramente al limite dello splatter, chi invece è meno fisico e più mentale e sposta la sperimentazione su altri livelli. E dunque tra utensili, furie cieche e…fluidi si avvia il rush finale delle domeniche bestiali…col rischio che si trasformi in rash cutaneo.

SEMBRA ACQUA MA NON È

Laboratori biologici in allarme in Promozione Basilicata, dove fluidi misteriosi diventano oggetto dei referti arbitrali, con la Santarcangiolese multata di 300 euro perché: “Durante la gara propri tifosi, posizionati ed aggrappati alla rete di recinzione tanto da causarne la deformazione, rivolgevano al A.A.n.2 minacce e, inoltre, più volte lo attingevano con sostanze liquide, probabilmente acqua. Nel riscaldamento, durante e a fine gara propri sostenitori rivolgevano parole offensive ed irriguardose nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. (Rapporto del Commissario di campo)”. Probabilmente…

CHAINSAW MAN

Ah che gioia il giorno della partita: sciarpa, zainetto, panini e volendo birretta e una bella motosega per trascorrere una giornata in tranquillità allo stadio. Eh sì, accade in Tunisia durante la gara di Champions Africana tra Esperance e Kabylie: negli scontri tra tifosi ce n’era uno in particolare armato di motosega…elettrica…funzionante. Gli avranno spiegato che “fare a pezzi gli avversari” non era un concetto da prendere in maniera letterale.

MASOCHISMO

Di solito uno dei motivi principali di schermaglie tra arbitri e presidenti/dirigenti/allenatori/calciatori è la richiesta di non riportare provvedimenti disciplinari…caso raro, in base al più classico uomo che morde il cane, l’esatto contrario. Ma capita, come in terza categoria calabrese, dove a Michele Luzzi, dirigente della New Sg Academy è stata data una settimana di squalifica perché : “Dopo essere stato inizialmente richiamato ufficialmente in seguito a proteste, si rivolge in modo provocatorio chiedendo di essere espulso”.

ATTREZZI

Dalla motosega in Tunisia alla spranga in Emilia-Romagna: accade in terza categoria, dove un calciatore espulso una volta uscito dal campo ha trovato una spranga, e l’ha presa con l’intento di colpire un avversario. Per fortuna è stato fermato dai propri compagni…e dal giudice sportivo fino al 31 dicembre 2023. Si spera che dal primo gennaio 2024 non si affidi al detto “Anno nuovo attrezzo nuovo”.

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SULLE ATTIVITA’ DEL DIBU MARTINEZ

Dibu, Dybala e…Oriana Sabatini. Sì, è un trinomio nato nelle ultime ore, dopo che il portiere ha dichiarato di voler portare Rodrigo De Paul all’Aston Villa. La compagna della Joya ha risposto via social “No, portati Paulo”, ma la battuta non è piaciuta ai tifosi della Roma… che tutt’altro che intenzionati a veder partire il loro beniamino hanno risposto in sostanza imitando il Dibu nel suo celebre gesto.