A Tunisi è successo di tutto: durante la partita di ritorno dei quarti della Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie, un uomo armato di motosega ha seminato il terrore tra i tifosi presenti allo stadio per assistere al match. Durante l’intervallo, sui gradoni dello stadio si sono viste scene che non hanno niente a che vedere con il calcio: l’uomo ha cominciato, come si nota dai video diventati virali sul web, a spaccare tutto e a minacciare la gente. Nel frattempo, le immagini hanno mostrato anche un incendio.

A causa delle violenze, la ripresa della partita è stata posticipata di circa un’ora. Impossibile sapere come ha fatto l’uomo ad entrare nello stadio con una motosega. Il ministero dell’Interno tunisino si è espresso sulla vicenda e ha dichiarato che alcune persone sono entrati in un magazzino dentro lo stadio dove erano riposti degli attrezzi utili per la manutenzione: hanno rubato gli arnesi e li hanno usati per attaccare il personale di sicurezza. Adesso, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori del gesto: i video registrati dalle telecamere potrebbero aiutare ad individuare i responsabili degli scontri violenti.