È riuscita a raggiungere la riva, nonostante fosse agonizzante, e ha dato alla luce venti piccoli: dopo aver partorito, una verdesca femmina, meglio nota come squalo blu, è morta a Calasetta, sull’isola di sant’Antioco, in un tratto della spiaggia sarda Le Saline. A segnalare la presenza dell’esemplare sono stati alcuni cittadini, che hanno indicato al corpo forestale la presenza di un pesce dalla mole possente spiaggiato a riva. In seguito alle segnalazioni è stato accertato che si trattava proprio di una verdesca femmina, lunga circa due metri, che presentava lesioni evidenti agli organi interni. “La sorpresa è stata ancora più grande nel notare che lo squalo, in un ultimo estremo sforzo, stava partorendo i suoi piccoli“, hanno raccontato i forestali sopraggiunti sulla spiaggia e che, dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora, hanno assistito al parto della verdesca.

Infatti, seppure in fin di vita, lo squalo, dopo aver raggiunto la riva, è riuscito a partorire i suoi cuccioli. I venti esemplari sono nati vivi e sono stati subito liberati in mare dagli agenti, che sono rimasti sul posto ad accertarsi che i cuccioli prendessero effettivamente il largo: secondo le testimonianze apparivano molto disorientati, e continuavano a tornare a riva, restando intrappolati nelle risacca e rischiando di morire. Dopo le titubanze iniziali però sono finalmente riusciti a raggiungere il mare aperto. Sull’allarme causato dalla presenza della sfortunata mamma di squalo sulle nostre rive, il Corpo forestale della Sardegna rassicura che l’accaduto non rappresenta un pericolo perché gli esemplari “raramente si avvicinano alle nostre coste se non per il tempo strettamente necessario a partorire i piccoli”.