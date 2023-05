L’intervento al Washington Post del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, è stato interrotto da due supporter di Julian Assange che hanno fatto irruzione sul palco. I manifestanti che agitavano cartelli che chiedevano la liberazione del fondatore di Wikileaks sono stati subito portati via dagli agenti della sicurezza di Blinken che si è alzato e ha chiesto loro di “andarci piano”.

Firma qui la petizione per chiedere alle istituzioni italiane di rompere il silenzio su Julian Assange