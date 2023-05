Ha segnato quattro gol, nella vittoria contro il Modena per 5 a 0. Poi, portandosi via il pallone, si è affacciato al bar a bordo campo, ha chiesto una birra e ha festeggiato coi tifosi. Protagonista del poker – e del festeggiamento – è Joel Pohjanpalo, che gioca per il Venezia. L’attaccante finlandese, classe ’94, ora guida la classifica dei marcatori della Serie B, con 17 reti. Nel suo passato ci sono diverse esperienze nel campionato tedesco (per lo più nella seconda serie) e una nel campionato turco (in cui ha segnato 16 gol su 33 presenze). Va detto – come si vede nel video – che è la seconda volta, quest’anno, che Pohjanpalo festeggia con una birra in campo.

Video Twitter