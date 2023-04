“I saluti romani alle commemorazioni di Ramelli? Al Fatto Quotidiano non rispondo”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia a Milano negli anni Settanta. La Russa ha ricordato che “la memoria di oggi vuole incitare alla pacificazione nazionale che non vuol dire parificazione” ma prima di andare via è stato contestato da una cittadina al grido di “fascisti a casa e viva il 25 aprile”.