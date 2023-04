Ha iniziato la sua giornata sbranando un cervo, per poi allontanarsi e andare a zonzo per il centro: il protagonista della vicenda è un lupo, che qualche giorno fa, intorno alle 7:30 del mattino, è stato visto circolare liberamente nella cittadina di Auronzo di Cadore, in Veneto. L’animale si è introdotto nel giardino dell’Hotel Excelsior tra via Venezia e via Unione, e lì si è avventato sul cervo. Quindi si è ritirato alla volta dei boschi vicini, ma il suo passaggio “inaspettato” per le vie del comune è stato ripreso da video e foto, diventate ben presto virali sul web.

Nelle settimane scorse in zona c’era stata la segnalazione di un altro avvistamento di lupi: questa volta si era trattato di un branco di 7-10 esemplari, intercettati vicino alla ciclopedonale in località Reane. Gli avvistamenti non dovrebbero più essere una sorpresa, visto che molto spesso anche caprioli e cervi vengono incrociati fra le abitazioni, apparentemente alla ricerca di cibo negli orti oppure in fuga dagli stessi lupi. Finora, nonostante la copiosa presenza sulle Dolomiti, da parte dei lupi non sono mai stati registrati attacchi all’uomo: a sollevare rimostranze sono invece gli allevatori, a causa dei vitellini e dei ponies attaccati e sbranati nonostante gli strumenti difensivi.