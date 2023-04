Pugni, spintoni e mosse da wrestling: la partita di basket di Eurolega tra Real Madrid e Partizan Belgrado è stata sospesa a meno di due minuti dalla fine dopo una mega-rissa tra giocatori di entrambe le squadre. Il Madrid stava perdendo 95-80 in casa – e stava per andare sotto 2-0 nella serie di playoff – quando un duro fallo della guardia madrilena Sergio Llull sull’americano Kevin Punter ha fatto arrabbiare i giocatori del Partizan e ha portato allo sgombero delle panchine. Sono partiti vari pugni e un paio di giocatori, uno per squadra, sono stati gettati a terra dagli avversari durante la mischia. Guerschon Yabusele, centro del Real, ha placcato Dante Exum alle spalle e lo ha scaraventato a terra come fosse su un ring.

Gli ufficiali di gara hanno trascorso diversi minuti a guardare i replay prima di decidere di annullare la partita a esattamente un minuto e 40 secondi dalla fine. Il sito web dell’Eurolega ha comunicato che la vittoria è stata assegnata al Partizan Belgrado. La terza partita della serie best-of-five è in programma martedì a Belgrado, ma si attendono ora le decisioni del Giudice Disciplinare Indipendente di Euroleague Basketball, che emetterà una decisione sugli incidenti in campo. Sono attesi provvedimenti esemplari, con maxi squalifiche per i protagonisti. Chi rischia di più è appunto il giocatore francese del Real Yabusele, che ha letteralmente ribaltato Exum.

Quello che fa Yabusele a Exum è qualcosa di inqualificabile.#EurolegaTipo pic.twitter.com/eglPHAezXv — La Giornata Tipo (@parallelecinico) April 27, 2023

Il giocatore del Partizan ha lasciato il palazzetto di Madrid con le stampelle per un grave infortunio. In una nota Euroleague Basketball “condanna fermamente gli eventi accaduti al termine della partita. Tali eventi non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna”. La stessa Eurolega precisa poi che la partita è stata dichiarata ufficialmente conclusa dopo lo scoppio della rissa perchè “quando sono stati espulsi i giocatori che hanno partecipato alla rissa e a quelli che hanno lasciato l’area della panchina, nessuna delle due squadre aveva il minimo richiesto di due giocatori ciascuno per finire la gara”.