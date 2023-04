Napoli-Salernitana si gioca domenica alle ore 15. Il match che potrebbe regalare matematicamente lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti è stato posticipato di un giorno per ragioni ordine pubblico. Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive (Casms) – l’organismo al quale aveva passato la palla l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale – ha dato il via libera allo spostamento, come chiesto da diverse parti. Spetta ora al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza prendere la decisione formale. E per l’ufficialità si attende un comunicato della Lega Serie A.

Inizialmente programmato per sabato, il match è stato rinviato in modo da risultare decisivo. Domenica 30 aprile alle ore 12.30 a San Siro c’è infatti Inter–Lazio: in caso di pareggio o sconfitta dei biancocelesti, il Napoli vincendo il derby campano sarebbe certo dello scudetto. E a quel punto potrebbe partire la festa. La sfida contro la Salernitana al sabato invece avrebbe creato il rischio di una sorta di festa anticipata e improvvisata, che avrebbe reso ancora più difficile la gestione dell’ordine pubblico. In questo modo, invece, gli eventuali festeggiamenti per lo scudetto si svolgeranno partendo dallo stadio Maradona.

Contestualmente sarà posticipata, probabilmente a giovedì, anche la trasferta del Napoli a Udine, originariamente prevista martedì alle ore 20.45.