È stato individuato l’autore del video che riprendeva un 53enne nella sua macchina avvolto tra le fiamme, senza che chi stava filmando muovesse un dito per aiutarlo. L’uomo, Adriano s., è indagato per omissione di soccorso, come riporta Repubblica. E’ stato scoperto perché su facebook ha rivendicato la cosa, commentando un articolo di giornale che parlava dell’indagine in corso: “Lui (la vittima, ndr) non stava sdraiato in terra”, ha scritto. “Diciamo che era un situazione strana. Magari poteva fare qualche gesto strano e peggiorare le cose. E poi c’erano i carabinieri incolonnati in auto non lontano da me”. Il post è stato eliminato ma, nel frattempo, gli investigatori lo avevano già individuato.

Ha ammesso di essere stato lui a filmare Francesco Sandrelli, morto lo scorso 24 marzo a causa delle ustioni riportate il 6 febbraio sul Grande Raccordo Anulare, nell’abitacolo della sua Volkswagen Golf. Adriano S. è passato di lì in macchina e ha rallentato per riprendere l’accaduto commentando: “Questo lo mandiamo a Welcome to Favelas. Ma ha preso fuoco il signore. A zi hai pijato foco?… senti che callo mamma mia”.

I familiari di Sandrelli hanno chiesto giustizia e si sono affidati a un avvocato. Il pm, Silvia Sereni, ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso.