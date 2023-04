Un nuovo caso di intercettazioni tra oligarchi che criticano la situazione in cui versa la Russia. Dopo lo scandalo suscitato dalla telefonata tra il produttore musicale russo Iosif Prigozhin e il miliardario azero Farhad Akhmedov – smentita dai diretti interessati, ma ritenuta autentica da fonti dei servizi di sicurezza sentiti dai media – spunta un’altra presunta conversazione telefonica di 40 minuti tra il miliardario russo Roman Trotsenko e l’uomo d’affari Nikolai Matushevsky, secondo una registrazione apparsa sul canale YouTube di Sistema, un progetto investigativo di Present Time e Radio Liberty. “Sfortunatamente la Russia, che amiamo così sinceramente, è caduta nelle grinfie di alcuni stronzi“, avrebbe detto uno dei due durante la chiamata. Ukrainska Pravda riporta che Sistema ha ricevuto per posta il link alla registrazione. L’interlocutore non è stato nominato, ma potrebbe essere Matushevsky, spiega Sistema. La conversazione telefonica è stata pubblicata su YouTube il 17 aprile scorso.

Trotsenko è l’ex presidente della United Shipbuilding Corporation ed ex consigliere del presidente di Rosneft, Igor Sechin, ed uno degli oligarchi relativamente vicini a Vladimir Putin. Matushevsky, amico di lunga data di Trotsenko e fondatore della società di design moscovita Flakon, simpatizza pubblicamente per l’opposizione. Contattato da un giornalista di Sistema, Trotsenko ha confermato di conoscere Matushevsky, sottolineando però che non lo sente “probabilmente da un anno e mezzo”. Da parte sua, Matushevsky ha dichiarato che “questa conversazione non ha avuto luogo”, aggiungendo: “Penso che sia un falso o uno scherzo ridicolo di qualcuno che usa l’Ai (intelligenza artificiale, ndr)”.

Tuttavia, seppure manchino le conferme da parte dei diretti interessati – come del resto accadde per il caso Prigozhin-Akhmedov – secondo Sistema diversi dettagli fanno pensare che la registrazione sia genuina. Matushevsky afferma infatti di trovarsi a Bali, come confermano le foto del suo profilo Instagram. In secondo luogo, il numero di telefono da cui Trotsenko avrebbe chiamato corrisponde al suo numero a disposizione della redazione di Sistema. In terzo luogo, alcuni dettagli della conversazione corrispondono ai due uomini d’affari: Trotsenko dice che tra dieci anni avrà 62 anni e Matushevsky parla ripetutamente dei progetti di Flakon, di cui era proprietario fino al 2021.