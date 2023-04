Marc Marquez non correrà a Jerez, nella gara del Gran Premio di Spagna in programma domenica 30 aprile. Il pilota della Honda è ancora ai box dopo l’intervento di quattro settimane fa per una frattura intrarticolare del primo metacarpo della mano destra. L’episodio che ha obbligato lo spagnolo all’operazione è stato lo scontro con il beniamino di casa Miguel Oliveira al Gran Premio del Portogallo. In una nota, il team Honda ha dichiarato che Marquez è stato sottoposto a controllo medico presso il Ruber Internacional Hospital.

È stato specificato anche che “la progressione clinica e radiologica è stata ritenuta soddisfacente, tuttavia, a causa della natura della frattura e del tempo trascorso, l’equipe medica guidata dal Dr. Roger de Oña insieme a Marquez, ha deciso di continuare con il suo recupero e preparazione nelle prossime settimane e focalizzare il suo possibile ritorno sul GP di Francia, 12 – 14 maggio”. Al suo posto, a Jerez gareggerà Iker Lecuona del Team HRC nel WorldSBK.

L’obiettivo per lo spagnolo e il suo team è quello di tornare a Le Mans, sperando che a metà maggio l’osso della mano sia guarito del tutto: “Ieri abbiamo fatto un’altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l’infortunio stia procedendo favorevolmente – ha fatto sapere Marquez – l’osso non ha ancora finito di guarire e correre a Jerez è stato rischioso. Insieme al team medico abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans. Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l’atmosfera, per correre a casa e soprattutto per vedere e divertirsi con i tifosi. Continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di supporto”.