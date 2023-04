Il ministro Giuseppe Valditara, a Milano per il 25 aprile, è stato contestato da un gruppo di antifascisti in piazza Sant’Ambrogio. I contestatori sono stati allontanati e respinti dalla polizia vicino al sacrario dei caduti, in largo Caduti milanesi per la Patria, a due passi dall’Università Cattolica. I manifestanti erano una decina e hanno scandito attraverso dei megafoni alcuni slogan all’indirizzo dell’esponente di governo.