Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per la manifestazione degli animalisti, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, da Scobi ed Assemblea Antispecista per difendere l’orsa Jj4. “Le proposte di Fugatti sono irricevibili – dice un’attivista – siamo in piena campagna elettorale. L’idea di uccidere questi tre orsi è irricevibile. Gaia, Johnny e Amir liberi (gli orsi Jj4, Mj5 e M62)”, dice un’attivista. “Fugatti è da anni che vuole sterminare questi orsi. Per fortuna noi siamo qua in questo momento e questa manifestazione è lanciata da animalisti del territorio”. Una ragazza arriva dalla Svizzera Canton Ticino. “Gaia, sei tutti noi. Sei ingiustamente reclusa, non hai fatto del male a nessuno, hai difeso solo i tuoi cuccioli”, urla invece una signora