“Sarebbe ora che alcune date importanti come il 25 aprile e l’1 maggio unissero e non fossero motivo di polemica, divisione. Farò un 25 aprile in famiglia, di memoria, di festa e di lavoro, perché anche domani avrò degli incontri nei territori”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a margine di un sopralluogo alle aree di cantiere per il potenziamento della A1 tra Firenze sud e Incisa.