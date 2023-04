Matteo Berrettini non ce la fa più: i continui infortuni fisici non gli permettono di giocare al meglio delle sue possibilità, come si è visto nella sua ultima apparizione a Montecarlo, eliminato agli ottavi di finale senza neanche scendere in campo contro Holger Rune. Da un 2021 ricco di successi, tra cui la finale di Wimbledon, ad un 2023 che stenta a decollare: dalla seconda parte del 2022 ad oggi le noie e i dolori fisici lo rendono un giocatore altalenante. “Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie ma anche molto stancanti. Gli infortuni mi hanno fatto perdere il piacere di giocare” dichiara il tennista italiano a Style Magazine, a cui parla del suo periodo psicologico complicato: “Pensavo a recuperare il tempo perso, ora invece spero di ritrovare la gioia di competere”, aggiunge l’ex numero 6 del mondo. A coloro che pensano che la relazione con Melissa Satta influenzi il suo rendimento sotto le aspettative, Berrettini replica: “Considerarla una distrazione per la mia carriera è assolutamente irrispettoso. Sarebbe come dire che un giornalista scrive articoli peggiori perché ha moglie e figli: non ha senso, no?”.