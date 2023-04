“Il 25 aprile è una festa fondante“, “Il 25 aprile festeggerò la Liberazione“. All’indomani della bufera su un esponente di vertice di Fratelli d’Italia, il presidente del Senato Ignazio La Russa, per la sua affermazione sull’antifascismo (“Quella parola non c’è in Costituzione”), i pesi massimi della Lega sembrano approfittarne per marcare le distanze dall’alleato di governo. E così il governatore del Veneto Luca Zaia dà un’ecumenica intervista al Corriere della Sera in cui celebra la ricorrenza: “È fondante perché la Liberazione dal nazifascismo è una cosa per cui non hanno combattuto soltanto coloro che erano in armi. Ma ha coinvolto donne, bambini, civili. E vanno ricordati gli ebrei sterminati e anche i non italiani che hanno partecipato”, dice.

Poi l’ex ministro dell’Agricoltura sottolinea un passaggio che può essere interpretato come una stoccata a La Russa: “Io spero che si riesca a uscire dal solito copione di guelfi e ghibellini. Noi per primi, come istituzioni dobbiamo evitare di tenere vivi certi conflitti. È assurdo che ci siano ancora letture revisioniste, che qualcuno possa ancora pensare di restare fermi a 78 anni fa”. In mattinata, poi, un commento sulla polemica che riguarda il presidente del Senato viene chiesto anche al leader leghista, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: “Non commento, il mio obiettivo è sbloccare i cantieri. I cittadini mi pagano per questo, non per commentare”, risponde lui. Ma specifica: “Il 25 aprile celebrerò la Liberazione del nostro Paese”.

Anche il coordinatore di Forza Italia, l’altro vicepremier – e ministro degli Esteri – Antonio Tajani, getta acqua sul fuoco: “Non mi pare ci siano da fare ulteriori polemiche. Il 25 aprile è la festa della libertà, è la festa di tutti. Io sarò a Roma, alle fosse Ardeatine a depositare una corona a nome del governo”, annuncia. E l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi, ora deputato azzurro, è ancora più netto: “Purtroppo il centrodestra ha fatto un errore storico, abdicando rispetto ai contenuti. E questa data è diventata la festa dei partigiani, identificati con la Cgil e il Pci. In realtà senza l’esercito italiano, gli alleati e gli stessi partigiani, che non erano tutti di sinistra, non ci sarebbe stata alcuna Liberazione. Mi auguro che presto diventi una celebrazione, naturalmente antifascista, ma al di sopra di ogni parte politica“.