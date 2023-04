Fiumi di denaro intascati senza pagare le tasse e almeno un caso di truffa: a finire nei guai una donna di 67 anni, Franca Portadibasso, di Cassano Magnago (Varese), cartomante e sensitiva in tv e sui social, che è stata denunciata. Alla truffatrice – che si faceva chiamare con il nome d’arte Asia – sono stati anche sequestrati beni per 900 mila euro.

Le sedicente fattucchiera, residente nella provincia di Varese, operava su tutto il territorio nazionale, grazie ad apparizioni in programmi TV a diffusione nazionale e alla creazione di profili social. L’inchiesta si è sviluppata in seguito a una denuncia presentata da un impiegato, truffato dall’attività della cartomante: con la promessa di risolvere gravi problematiche familiari della vittima, la donna aveva convinto l’uomo a consegnarle, a più riprese, somme di denaro per un importo complessivo pari a 31mila euro, in contanti. Il denaro sarebbe servito ad invocare “gli sciamani, al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici”. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso con la collaborazione della figlia, in arte Azzurra, aveva promesso la guarigione, a fronte di lauti pagamenti. La donna si faceva inviare il denaro su carte prepagate intestate anche a figli e nipoti.

Molti dei membri della famiglia della donna sono infatti risultati intestatari di immobili acquisiti mediante il denaro ottenuto dall’attività illecita. I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato 8 immobili, 1 terreno, 20 rapporti di conto corrente e un’autovettura, a vario titolo intestati alla maga o solo formalmente ceduti, mediante atti di donazione, ai predetti parenti. Tutti i beni accumulati saranno posti sotto sequestro. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della figlia della falsa medium e di un altro collaboratore.