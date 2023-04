“Dimissioni di Fugatti subito” e “Basta catture”. Sono queste alcune delle scritte sugli striscioni in piazza Dante a Trento, dove è in corso il sit- it degli ambientalisti e animalisti a difesa degli orsi, nel mirino della giunta Fugatti. “Si decretano sentenze di prigionia. Incutere terrore alla gente e coltivare odio e violenza, si ritorceranno contro questi politici – hanno detto i manifestanti – Ci chiediamo cosa abbia fatto questa politica che governa il Trentino per prevenire questa situazione. Perché non parlano mai di progetti seri, invece che invocare la morte, per raggiungere i loro folli scopi e spostare orsi di massa? Fanno fare una figuraccia al Trentino”.