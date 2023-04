Da Montecarlo a Barcellona, il risultato non cambia: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti arrivano fino ai quarti di finale, dove si affronteranno di nuovo nel derby italiano tra le due promesse del nostro tennis. A Montecarlo è stato un dominio dell’altoatesino, che ha concesso solo quattro game. Sulla terra rossa dell’Atp 500 di Barcellona però il match sembra essere molto più equilibrato. Se infatti Musetti agli ottavi è stato capace di superare in tre set il britannico Cameron Norrie, n.13 del ranking e settima testa di serie, Sinner ha ottenuto lo stesso risultato con un avversario sulla carta molto più innocuo, il giapponese Yoshihito Nishioka. Per l’azzurro, reduce appunto dalla semifinale di Montecarlo, si è trattato di raschiare il fondo del barile delle energie per evitare la sconfitta.

Sinner ha vinto il suo ottavo con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 . Un match chiuso con più fatica del previsto, soprattutto nel secondo set, vinto da Nishioka e nel terzo dove è risultato decisivo il break sul 4-3. Per l’altoatesino si tratta della 25esima vittoria in 30 incontri disputati quest’anno. Un ruolino di marcia impressionante, che però comincia a pesare sulle gambe di Sinner. L’azzurro infatti ha dovuto lottare anche con un accenno di crampi alla gamba sinistra nel set decisivo.

Venerdì nei quarti dovrà vedersela con Lorenzo Musetti, che invece dopo aver perso il primo set 6-3, ha regolato Norrie con un secco 6-4 6-1. Una grande reazione, che testimonia come il 21enne di Carrara sia in grande forma. Il rosso è il suo terreno ideale, quello sul quale ha più chance di provare a battere Sinner. L’impressione però è che molto dipenderà dalla condizione fisica dell’altoatesino.

Quando e dove vedere la partita

L’Atp 500 di Barcellona viene trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Supertennis.tv. Il torneo si può seguire live anche su Sky (i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), così come in streaming su NOW e su Sky Go. Il derby tra Sinner e Musetti è in programma venerdì 21 aprile alle ore 12 sul campo centrale di Barcellona, intitolato a Rafael Nadal.