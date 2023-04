Salta il quarto di finale tutto italiano all’Atp 500 di Barcellona. Il corpo di Jannik Sinner non ha retto e l’altoatesino ha annunciato il ritiro poco prima del match, in programma alle ore 12 sul campo centrale. Lorenzo Musetti quindi si qualifica direttamente per la semifinale del torneo spagnolo, dove incontrerà il greco Stefanos Tsitsipas, capace di liquidare in due set l’australiano De Minaur. “Stavo male da qualche giorno ormai. Oggi il dolore è peggiorato e non riesco a giocare”, ha spiegato poco dopo lo stesso Sinner sui social. “Mi prenderò un po’ di tempo per riposare e cercherò di essere pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo”, ha aggiunto l’altoatesino.

Sinner non ce l’ha fatta a tornare in campo dopo la battaglia agli ottavi contro il giapponese Yoshihito Nishioka. L’azzurro numero 8 al mondo era riuscito a vincere al terzo set, ma raschiando dal fondo del barile le energie necessarie per non capitolare. Sinner d’altronde è reduce dalla semifinale di Montecarlo e da una tournee americana vittoriosa ma massacrante, durante la quale ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Miami e la semifinale all’altro 1000, quello di Indian Wells. Da inizio anno è il secondo giocatore, dopo Medvedev, per numero di partite vinte: 24 su 30 incontri disputati.

Il 2023 quindi ha già portato grandi soddisfazioni (e la vittoria di un torneo) a Sinner, che infatti è terzo nella Race Atp verso Torino, dietro al solito Medvedev e a Djokovic. Un tour de force che l’altoatesino però ha pagato a Barcellona, un torneo che – col senno di poi è più facile dirlo – avrebbe dovuto evitare di giocare, preparando al meglio i prossimi Masters 1000 sulla terra rossa: Madrid e gli Internazionali di Roma. D’altronde, lo stesso Sinner ammette la necessità di prendersi del tempo “per riposare”. Un Atp 500 non era quindi necessario giocarlo. Il problema infatti è che il calendario da qui in avanti concede pochi buchi. A Madrid si comincia a giocare il 28 aprile, c’è Roma che parte l’8 maggio e il 28 dello stesso mese l’appuntamento è a Parigi per l’inizio del Roland Garros. La speranza è di rivedere Sinner al meglio quanto meno al Foro Italico, per poi puntare con decisione anche allo Slam sulla terra rossa.

“Il ritiro è stata una sorpresa per tutti, auguro il meglio a Sinner. Sono cose che succedono“, ha commentato a Sky Sport Lorenzo Musetti. Il 21enne di Carrara parte sfavorito con Tsitsipas ma ha dimostrato anche a Barcellona di essere tra i migliori sul rosso: “Voglio arrivare a Roma in ottima forma, per me sarebbe veramente un sogni vincere lì”. Mentre sul match di sabato ha aggiunto: “Sono in fiducia, ho speso tante energie nel match di ieri (vittoria contro Norrie al terzo set, ndr), oggi mi riposo“.