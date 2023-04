Michael Schumacher – La prima intervista: la scritta a carattere cubitali è apparsa sulla prima pagina del settimanale tedesco Die Aktuelle, di proprietà dal gruppo Funke. Spacciata in copertina come un’esclusiva mondiale, l’intervista però non è altro che un fake: è stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Per questo la famiglia del campione di Formula 1 ha deciso di fare causa al settimanale. Dal suo incidente sugli sci nel 2013, sulle condizioni di salute di Schumacher non si sa praticamente nulla. Nonostante questo, i tabloid tedeschi continuano a riempire pagine e pagine di indiscrezioni sul suo recupero. Nessuno però si era mai spinto fino a realizzare un’intervista finta, facendo intendere che fossero le prime parole di Schumi dal 2013 ad oggi.

Solo una scritta più piccola in basso, sotto al titolo, precisa poi che “le risposte sembrano vere“. Troppo poco per capire che l’intervista è realizzata parlando con l’intelligenza artificiale. Eppure è proprio quello che hanno fatto i redattori di Die Aktuelle. Hanno condotto un’intervista con un’intelligenza artificiale che ha imitato le risposte di Schumacher. Non c’è stata una vera conversazione con l’ex pilota. Il settimanale suggerisce perfino che lo stesso Schumacher o le persone a lui vicine avrebbero potuto dare all’intelligenza artificiale reali informazioni su di lui. Circostanza inverosimile e comunque impossibile da provare. Inoltre, molte domande e risposte sono costruire per far credere al lettore che a parlare sia proprio il 7 volte campione del mondo di F1. Per questo la famiglia di Schumacher ha deciso di denunciare Die Aktuelle.