Un’intrusione davvero particolare in uno dei luoghi più protetti al mondo. Un bambino di 2 anni è riuscito a penetrare la cancellata che circonda la Casa Bianca, prima di essere intercettato dagli agenti del Secret Service. È tutto avvenuto ieri quando il piccolo è passato attraverso la barriera di metallo sul lato nord della residenza presidenziale, mentre i genitori si trovavano sulla antistante Pennsylvania Avenue. “La divisione in uniforme del Secret Service ha incontrato lungo la barriera nord un curioso giovane visitatore, che è riuscito brevemente a penetrare il terreno della Casa Bianca. I servizi di sicurezza della Casa Bianca hanno immediatamente attivato gli agenti del Secret Service e rapidamente riportato il bambino ai genitori”, ha riferito a The Hill il portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmi. I genitori del bambino sono stati brevemente interrogati dagli agenti e poi lasciati andare. Il presidente Joe Biden, al momento dell’’irruzione’ era presente alla Casa Bianca. Dopo che la barriera che circonda il compund della residenza presidenziale è stata recentemente innalzata a circa 4 metri, il bimbo è probabilmente il primo ‘intruso’ che è riuscito a superarla.